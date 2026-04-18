Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında dün akşam konuk ettiği Rizespor'la 2-2 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Rizespor 47. dakikada Ali Sowe'la öne geçerken, 72. dakikada Samet Akaydin'in ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla Fenerbahçe oyuna ağırlığını koydu.

80. dakikada kazanılan penaltı vuruşu Talisca'yla gole çeviren sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun 86. dakikada kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

90+8. dakikada kaleci Yahia Fofana'nın kendi yarı sahasından Fenerbahçe ceza sahasına gönderdiği uzun topta kaleci Ederson ve Çağlar'ın büyük hatasını affetmeyen Rizespor, Modibo Sagnan'ın golüyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçı kazanması halinde Galatasaray'ı geçerek maç fazlasıyla lider olacak sarı-lacivertliler, böylece büyük bir fırsatı tepmiş oldu. Galatasaray bugün deplasmanda Rizespor'u mağlup etmesi halinde Süper Lig'de son 4 haftaya 4 puan önde lider girecek.

UĞUR MELEKE VE MEHMET AYAN'DAN FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe'nin Rizespor karşısında yaşadığı şok puan kaybını Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Mehmet Ayan kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

UĞUR MELEKE: TALISCA:2, ÇAĞLAR+EDERSON: 2

Rizespor son 10 günde Samsun ve Gaziantep’i sahaya iyi yayılarak, üreterek, iyi futbol oynayarak mağlup etmişti. Mithat-Loide ile sağ çizgiyi çok iyi kullanmışlar, kornerlerde çalışılmış setler denemişler ve özellikle Laci’nin yaratıcılığını ön plana çıkarmışlardı. Kadıköy’e de (bir değişiklik dışında) aynı 11 ve aynı oyun anlayışıyla çıktılar. 11’e 11 oynadıkları sürece oyundan hiç kopmadılar, önde baskı yaptılar ve Fenerbahçe’yi birçok kez uzun topa zorladılar.

Fenerbahçe Rize’nin hücum presi karşısında bocaladı, ilk devrede tam 28 kez geriden uzun oynadı. 16’sı başarısızdı. Ayrıca merkezi iyi kapatan Rize’ye karşı ilk yarıda kenar ortalarında 17’de 2 başarı sağlayabildiler. Bu noktada özellikle şu notu düşmeliyim: Fenerbahçe’de dün duran topların başına geçen Kerem bu kötü istatistiğin mimarı. Tehlikeli bölgeden iki frikiği orta olarak direkt auta yolladı. Fenerbahçe’de duran topları Talisca’nın (ya da sağlıklı olduğunda Asensio’nun) kullanması verimli olan.

Talisca dün belki duran toplarda manşette değildi ama yine de kader adamı olmaya çok yaklaşmıştı. 70’te Cherif çıkıp Talisca santrfor rolüne geçtikten sonra 10 dakika içinde önce Samet’i attırdı, ardından penaltıyı kazandı ve 2-1 öne geçirdi takımını. Ancak Ederson ve Çağlar’ın büyük hataları karşısında çaresiz kaldı Talisca.

OĞUZ AYDIN’IN DAKİKA ALAMAMASI ENTERESAN

Belki dünkü neticeyle direkt ilintili bulmayanlar olabilir ancak enteresan bir detaya değinmeden geçemeyeceğim burada. Sarı lacivertlilerin gole ihtiyacı olmasına, İlk 45 dakikayı 0-0 bitirip, 80’e kadar da 1-0 mağlup oynamalarına rağmen Tedesco, Oğuz’u 90+6’ya kadar sokmayı düşünmedi. Kulübede Musaba-Oğuz dışında ofansif oyuncusu yok. Gole ihtiyacı olduğu bir maçta Levent ve İsmail’i oyuna dahil etti, ancak Oğuz’u yine bekletti.

Tabii ki Oğuz’un antrenman performansını ya da hocasının ona bakış açısını bilmiyorum, ancak şöyle bir istatistiği var genç futbolcunun: Ligin ikinci yarısında toplam sadece 33 dakika süre aldı. Ligde-Avrupa’da ilk 11 oynadığı tek maçta, Nottingham Forest deplasmanında iki golün de üretiminde başroldeydi üstelik.

MEHMET AYAN: 97'DE BİTMEYEN LİG 98'DE BİTTİ Mİ?

Oyun kalitesinin eriştiği yer sınırlı olsa da mücadele kalitesi yüksek bir ilk yarı izledik. Fenerbahçe, Kayseri’deki oyun ve oyuncu ezberini bozmadan çıktığı maçta daha organize rakiple karşılaştı. Marco Asensio’suzluk orada pek sorun olmamıştı da iç sahada coşkun seyirci önünde yapılması muhtemel paniği birisinin yönetmesi gerekiyordu. Mümkün olamadı!

İlk 30 dakika büyük üstünlük kurulsa da neticelendirmekte güçlük çekildi. Kimi zaman ön alan baskısıyla kapılan toplar pozisyon değil ancak heyecan üretebildi. Karadeniz temsilcisi baskı yediği anlarda sahip olduğu toplarda gelişi güzel değil ayağa pasla çıkmayı tercih etti. Bunlardan birinde 23’te Laci’nin şutu öncesi rakibini dengesiz yakaladı. 29’da Ali Sowe’un pozisyonu kayda değerdi. Ev sahibi ise tribünleri heyecanlandıracak aksiyonu 42’de Kerem Aktürkoğlu’nun harika vuruşuyla yakaladı. Onu da kaleci Fofana çıkardı.

İŞÇİLİK VAR AMA ÜRETKENLİK YOK

İkinci yarıya eşitliği bozma motivasyonuyla çıkması beklenen Fenerbahçe’nin erken golle geriye düşmesi oyuna da geç dönmesi sonucunu üretti. 1-0 sonrası kontrol hep Rize’deydi. Orta sahada Kayseri’de yıldızlaşan Guendouzi-Kante ikilisi sadece mücadele edebiliyor, işin işçilik kısmında var oluyor, üretemiyorlardı. Kaldı ki ön tarafa verdikleri toplarda da verim sıfıra yakındı. 73’te Samet’in atılması, sonrasında gelen penaltı golü maça heyecan getirdi. 6-7 dakika içinde de maçın rengi belli olmuştu.

KAYSERİ MAÇI YANILTTI MI?

2-1 öne geçen ev sahibi için artık tüm konsantrasyon 26 Nisan Pazar idi. Taa ki son saniyedeki Ederson hediyesine kadar...

98. dakikada lig yeniden başladı. Belki de Fenerbahçe için bu akşamki Gençlerbirliği-Galatasaray maçının sonucuna göre lig bitti! Acaba Kayseri maçındaki modele çok mu takılı kaldı hoca. Kazanan 11 değişmez mottosu Domenico Tedesco’yu yanılttı mı?

Futbol anlar oyunudur. 98’deki gol bunları bana söyletmedi elbette. Maç içinde de de benzer şeyler düşündüm. Rize taş gibi takım. Başka takımlarda kıymeti bilinmeyen Recep Uçar hocanın elinde gün geçtikçe de değer kazanıyor.