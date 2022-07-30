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Fenerbahçe'de Slovacko maçı öncesi sakatlıklar keyifleri kaçırdı! Altay Bayındır yetişmezse...

#Fenerbahçe#Dinamo Kiev#Altay Bayındır
Fenerbahçede Slovacko maçı öncesi sakatlıklar keyifleri kaçırdı Altay Bayındır yetişmezse...
Süleyman Arat

Ferdi ve İrfan Can’da zorlama, King’de burkulma, Altay’da travma, Pedro’da yırtık var. Dinamo Kiev’e şanssız bir şekilde elenerek Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Fenerbahçe, rotasını Avrupa Ligi’ne çevirirken son maçta yaşanan sakatlıklar perşembe akşamı Ülker Stadında oynanacak Slovacko maçı öncesinde keyifleri kaçırdı.

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Dinamo Kiev maçında sakatlanan futbolcuların çekilen MR’larında Ferdi Kadıoğlu’nda kasıkta zorlanma, İrfan Can Kahveci’de darbeye bağlı zorlanma, Joshua King’de burkulma, Altay Bayındır’da da diz travması tespit edildi. Bu oyuncuların dışında Joao Pedro’da ise üst adale yırtığı saptandı. Ayrıca Kiev maçının 94. dakikasında yaşadığı sakatlıkla maçı bırakan Arao, aynı karşılaşmada ağrı hisseden Osayi Samuel, Diego Rossi, Emre Mor ile bu maç öncesinden hafif sakatlıkları bulunan Arda Güler ve Mergim Berisha’nın Çekya takımı takım Slovacko ile İstanbul’da oynanacak Avrupa Ligi 3. ön eleme maçına yetiştirilmeleri için yoğun mesai harcanıyor. Slovacko karşısında Ferdi, İrfan Can ve cezalı İsmail yok.

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ALTAY OYNAR UMUDU

Slovacko karşılaşmasında Altay yetişmezse kalede Osman Ertuğrul, sol bekte Novak, ön liberoda Crespo’nun forma gitmesi bekleniyor. Ağrıları bulunanlar yetişmezse Jesus kadroda zorluk yaşayabilir. Ayrıca Brezilya basınına göre Gustavo Henrique’nin dizindeki problem nedeniyle Flamengo ile görüşülüyor.

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#Fenerbahçe#Dinamo Kiev#Altay Bayındır

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