Fenerbahçe'de Slavia Prag raporu: En-Nesyri yine attı, Dzeko geri döndü, 3 maç sonra 3 puan geldi

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Slavia Prag’ı 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya’nın Slavia Prag takımına konuk oldu. Eden Arena’da oynanan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Sascha Stegemann yönetti. Stegemann’ın yardımcılıklarını ise Marco Achmüller ile Christof Günsch üstlendi. Mücadelenin ilk dakikalarında 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 35’inci dakikada Edin Dzeko ve 85’inci dakikada Youssef En Nesyri kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 7’nci dakikada Tomas Chory’den geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 2’nci galibiyetini elde etti ve puanını 8’e çıkardı. Slavia Prag ise 3’üncü mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı.

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FENERBAHÇE, AVRUPA’DA 3 MAÇ SONRA KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi’nde 2’nci galibiyetini alan Fenerbahçe, 3 maç aranın ardından galip geldi. İlk hafta maçında Union Saint Gilloise’ı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Twente ve Manchester ile berabere kalırken; AZ Alkmaar’a mağlup olmuştu. Slavia Prag’ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa’da 3 maç aranın ardından galip geldi.

EN-NESYRI KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Youssef En-Nesyri, gollerine devam ediyor. Slavia Prag deplasmanında galibiyet golünü atan 27 yaşındaki futbolcu, hafta sonu oynanan Kayserispor maçında da fileleri sarsmıştı. Öte yandan En-Nesyri, son 7 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

EDIN DZEKO, 2 MAÇ ARANIN ARDINDAN İLK 11’DE

Son olarak Fenerbahçe’nin deplasmanda AZ Alkmaar ile oynadığı maçın ilk 11’inde yer alan Edin Dzeko, Sivasspor ve Kayserispor maçlarına yedek kulübesinde başlamıştı. Slavia Prag deplasmanında ilk 11’e dönen tecrübeli futbolcu, 2 maç aranın ardından 11’de yer aldı. Öte yandan Dzeko, Slavia Prag maçında takımının ilk golünü kaydetti.

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FRED CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Fred, mücadelenin 41’inci dakikasında hakeme itirazı sebebiyle sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Fred, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nin 6’ncı haftasında Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.