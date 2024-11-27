Fenerbahçe'de Slavia Prag öncesi Mourinho'nun canını sıkan sakatlık! Sofyan Amrabat...

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konuk olan ve yarım düzine gol atarak sahadan 6-2 galip ayrılan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag deplasmanına çıkacak olan sarı - lacivertlilerde son antrenman gerçekleştirildi.

ANTRENMANDA YER ALMADI

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, idmanda yer almadı. Faslı yıldızın mide enfeksiyonu geçirmesi nedeniyle son antrenmanda bulunmadığı kaydedildi.

Ayrıca Amrabat'ın Prag maçı kadrosunda da olmama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Durumu kontrol edilecek olan deneyimli futbolcu için son karar tetkikler sonrası Mourinho tarafından verilecek.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Sofyan Amrabat, 12 maçta 2 gol - 2 asist yaparak 4 gole direkt etki etti.