Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları sürüyor

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Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Çekya’ya hareket edecek.

MAÇINI HAKEMİ STEGEMANN

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'da oynanacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann düdük çalacak. Stegemann'ın yardımcılıklarını Marco Achmüller ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Florian Badstübner olacak.

TANIDIK VAR HAKEMİ

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Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Benjamin Brand oturacak. Yardımcı VAR olarak da Tobias Reichel görev alacak.

Benjamin Brand geçtiğimiz sezon EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçının da VAR koltuğunda oturan hakemdi.

Sivasspor - Fenerbahçe mücadelesinin son dakikalarında Benjamin Brand'ın VAR'dan müdehalesiyle Fenerbahçe aleyhine tartışmalı bir penaltı kararı verilmişti. Sivassporlu Rey Manaj’ın penaltıyı gole çevirmesiyle maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmış ve sarı lacivertli camiadan pek çok tepki gelmişti.