Fenerbahçe'de Skriniar'dan gelecek sözleri: 'Mutluyum ama...'

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Fenerbahçe'de Milan Skriniar ve Anderson Talisca, Başakşehir'i 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Fenerbahçe'li futbolcuların açıklamaları;

SKRINIAR: MUTLUYUM AMA

"Gol pozisyonuyla ilgili söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Top önüme geldi ve golü attım. Golden ve galibiyetten dolayı mutluyum. Kalan maçlarda bu şekilde devam etmeliyiz. Ligi kapatabileceğimiz en iyi şekilde bitirmek istiyoruz.

Açıkçası şu anda bununla ilgili yorum yapmak zor benim için. 3 maç daha var. 3 maçtan sonra değerlendirmek için zamanımız olacak. Ben buraya geldiğimden bu yana taraftarlarımız, takım arkadaşlarım tarafından iyi bir şekilde destek gördüm. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Ama kalan 3 maça odaklandık. Sonrasında neler olacağını göreceğiz.

Bu galibiyeti Mert Hakan'a atfetmek istiyorum. Kendisi bir ameliyat oldu. Mert Hakan, bu galibiyet senin için."

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TALISCA: VERİLMEYEN PENALTIYA RAĞMEN...

"Bizim için pozitif bir maç oldu. İyi bir maç çıkardık. Hocamızın stratejilerini iyi bir şekilde yansıttık. Verilmeyen penaltı pozisyonlarımız vardı ama biz ona rağmen goller attık.

Maç içinde bunlar olabiliyor. Hepimizin ortak amacı Fenerbahçe'nin iyiliği. Şu anda maç bitti zaten. Herhangi bir şey yok aramızda.

Yakın zamanda ameliyat olan Mert Hakan'a da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Takımımızın bir parçası, onu anmak ve geçmiş olsun demek istiyorum."