Fenerbahçe’de Skriniar transferi ayrılığa neden oluyor! Diego Carlos, Djiku ve Çağlar üçlüsünden birine Suudi Arabistan'dan ilgi var

Haberin Devamı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de transfer hareketliliği sadece takviyelerle sınırlı kalmıyor. Sarı-Lacivertli ekipte, savunma hattındaki yoğunluk nedeniyle bazı oyuncularla yolların ayrılması gündemde.

SKRINIAR TRANSFERİ, AYRILIĞA SEBEP OLDU

Milan Skriniar’ın gelişi, savunma hattında güncellemeye sebep oldu. Slovak yıldızın gelişiyle birlikte stoper rotasyonunda ciddi bir yoğunluk oluştu. Teknik heyetin ve yönetimin yaptığı değerlendirme sonrası ise 3 ismin kaderi masaya yatırıldı.

Alexander Djiku, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü, takımdan ayrılması muhtemel isimler olarak ön plana çıktı. Fenerbahçe yönetimi, bu üçlüden biriyle yolları ayırmaya hazırlanıyor. Ancak karar tamamen gelecek tekliflere bağlı olacak.

Haberin Devamı

Sarı-Lacivertliler, bu süreçte en yüksek bonservis gelirini getirecek oyuncuya veda etmeye sıcak bakıyor. Kulübe ciddi bir ekonomik katkı sağlayacak teklif gelmesi halinde, o ismin satışına onay verilecek.

ÇAĞLAR’A SUUDİ KANCASI

Bu üçlü arasında en fazla ilgi gören isim ise Çağlar Söyüncü. Milli futbolcuya, Suudi Arabistan’dan önemli ilgi var. Gelen bilgilere göre bazı Suudi kulüpleri, resmi teklif öncesinde Fenerbahçe cephesiyle temas kurarak nabız yoklamaya başladı.

Şimdiye dek resmi bir teklif gelmese de, yakın dönemde somut adımların atılması bekleniyor. Suudi kulüplerinin yüksek maaş teklifleri ve bonservis bedelleriyle öne çıkması, Fenerbahçe’nin bu olasılığa daha sıcak yaklaşmasına neden olabilir.

SON KARAR MOURINHO’DA

Jose Mourinho’nun, bu süreçte vereceği rapor ve oyuncuların kamp performansları da kaderlerini belirleyecek. Üç oyuncunun da kariyerleri ve tecrübeleri göz önüne alındığında, ayrılık kararı kolay olmayacak. Ancak hem mali dengeyi korumak hem de rotasyondaki şişkinliği azaltmak adına Fenerbahçe’nin en az bir stoperle yolları ayırması artık kaçınılmaz görünüyor.

Haberin Devamı