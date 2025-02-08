Fenerbahçe'de Skriniar, Talisca ve Kostic var Carlos yok!

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Yeni transferler Skriniar ve Talisca’nın yanı sıra sezon başı kadroda bulunmayan Kostic, Avrupa listesine dahil edildi. Sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta olmaması beklenen Diego Carlos ise listede yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna son 16 playoff turundan devam eden Fenerbahçe’nin UEFA listesinden çıkardığı isimler ile kadroya eklediği 3 futbolcu belli oldu.

Sarı lacivertliler ilk yarıdaki sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao ile takımdan ayrılarak Çaykur Rizespor’la anlaşan Samet Akaydin’in yerine yeni transferler Milan Skriniar ve Anderson Talisca ile sezon başında kadroya yazılmayan Filip Kostic’i listeye dahil etti.

OĞUZ AYDIN VE LEVENT MERCAN YİNE LİSTE DIŞINDA KALDI

Kanarya'da kupada Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sahalardan 4-6 uzak kalacak bir diğer yeni transfer Diego Carlos’un yanı sıra Süper Lig’de de lisansının çıkarılması planlanmayan Ognjen Mimovic de kadroya giremedi.

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Bu ikilinin yanı sıra Levent Mercan, Serdar Aziz ve Oğuz Aydın sezon başında olduğu gibi güncellenen UEFA kadrosunda kendilerine yer bulamadı.