Fenerbahçe'de Skriniar şoku! Rapor belli oldu

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de kulüp doktorları, Milan Skriniar'a Başakşehir maçında oynayamayacağını bildirdi.

Skriniar'ın, Beşiktaş maçından bu yana iki tendon yırtığı içeren bir kas sakatlığıyla oynadığı ortaya çıktı. Slovak oyuncunun o maçtan itibaren yüzde 50 performansla sahada yer aldığı kaydedildi.

KONYASPOR MAÇINDA DA OYNAMASI ZOR

Milan Skriniar, takımı yarı yolda bırakmak istemedi ancak durumu her maç daha kötüye gitti. Slovak stoper oyuncusunun Konya’da oynama ihtimalinin de düşük olduğu aktarıldı.

Haberin Devamı

Kaptanın, en azından Eyüpspor maçında forma giymeyi amaçladığı gelen bilgiler arasında.