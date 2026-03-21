Fenerbahçe'de Skriniar seferberliği: Slovak stoper için sıra dışı uygulama!

#Fenerbahçe#Skriniar#Slovakya
Fenerbahçede Skriniar seferberliği: Slovak stoper için sıra dışı uygulama
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2026 07:00

Slovakya Milli Takımı'na çağrılan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar için sıra dışı bir uygulamaya gidildi.

Fenerbahçe Kulübü, sakatlıktan yeni çıkmış olmasına rağmen Slovakya Milli Takımı kadrosuna davet edilen Milan Skriniar’ın sağlık durumunu riske etmemek için özel tedbirler aldı.

Buna göre sarı lacivertlilerin belirlediği bir fizyoterapist Skriniar’la birlikte Slovakya’ya gitti.

Fizyoterapist, futbolcunun fiziksel durumunu iyi gördüğü takdirde milli maçta oynamasına izin verecek. Fizyoterapist onay vermezse Milan Skriniar Kosova karşısında forma giymeyecek. 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü oynanacak Slovakya-Kosova maçını kazanan takım, Türkiye-Romanya eşleşmesinin galibiyle play-off finalinde karşı karşıya gelecek.

ASENSIO'YA KÖTÜ HABER

Öte yandan Fenerbahçe’de bu sezonun en başarılı futbolcusu olan Marco Asensio, İspanya Milli Takımı’nın Sırbistan ve Mısır ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrılmadı.

#Fenerbahçe#Skriniar#Slovakya

