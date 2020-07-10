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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 21:29,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak

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