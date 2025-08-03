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Fenerbahçe'de sıra kanat transferine geldi! Mourinho bir an önce bitirilmesini istiyor

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#Fenerbahçe#Brahim Diaz#Kerem Aktürkoğlu
Fenerbahçede sıra kanat transferine geldi Mourinho bir an önce bitirilmesini istiyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 07:00

Benfica’nın 30 milyon euro istediği Kerem Aktürkoğlu için Portekiz kulübü ile bonservis pazarlığını sürdüren Fenerbahçe, anlaşma sağlayamadığı takdirde PSG’den Marco Asensio ve Real Madrid’den Brahim Diaz’a yönelecek. Sarı lacivertliler, Mourinho’nun bir an önce yapılmasını istediği sol kanat transferini kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

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Sol kanada oyuncu arayışını sürdüren Fenerbahçe’de, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Brahim Diaz isimleri ön plana çıktı. Üç futbolcudan birinin transferini kısa sürede tamamlamayı hedefleyen sarı lacivertli yönetim, oyuncuların menajerleri ve kulüpleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Rakamlar arasında büyük fark

Listenin ilk sırasında yer alan Kerem için Benfica, 30 milyon Euro talep ediyor. İlk etapta 15 milyon Euro öneren Fenerbahçe bonservis pazarlığını sürdürüyor. Kerem olmazsa Marco Asensio ve Brahim Diaz ile temasa geçilecek.

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Asensio’nun şansı daha yüksek

Bu iki oyuncudan, gerek maliyet gerekse çok yönlü bir oyuncu olması nedeniyle Asensio’nun ağır bastığı öğrenildi. PSG, 29 yaşındaki futbolcuyu 15 milyon Euro civarında bir rakama satmaya hazır. Real Madrid’de forma giyen Diaz’ın tranfseri ise 40 milyon Euro’ya ulaşan bonservis bedeli nedeniyle zor görünüyor.

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#Fenerbahçe#Brahim Diaz#Kerem Aktürkoğlu

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