Fenerbahçe'de sıra golcüde! Teklif yükseltildi

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Transfer döneminde büyük sürprizler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı Lacivertliler, İngiliz yıldız futbolcu Mason Greenwood'u kadrosuna katarak dünyada büyük yankı uyandırdı.

SIRA GELDİ FORVETE

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Bir forvet takviyesi ile transfer sürecinin ilk ayağını tamamlamak isteyen Sarı Lacivertliler'de İsmail Kartal'ın ilk tercihi belli oldu. Aziz Yıldırım da kurmaylarına 'Transferi bitirin' talimatı verdi. Fenerbahçeli yöneticiler de bu gelişme üzerine yapılan teklifi arttırdı.

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WATKINS'İ İSTİYOR

Fenerbahçe, hücum hattına bir yıldız daha kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin yeni hedefinin Aston Villa forması giyen İngiliz golcü Ollie Watkins olduğu belirtildi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe; Amara Diouf, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood hamlelerinin ardından santrfor transferine yöneldi. Teknik direktör İsmail Kartal’ın da Watkins’in kadroya katılmasını özellikle istediği öne sürüldü.

TEKLİF YÜKSELTİLDİ

İngiliz basınından Daily Mail’in haberine göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu için daha önce Aston Villa’ya sunduğu 30 milyon euroluk teklifi 35 milyon euro seviyesine çıkardı.

Finansal fair play kuralları nedeniyle bazı önemli oyuncularıyla yollarını ayırmayı planlayan Aston Villa’nın, sarı-lacivertli kulübün son teklifine olumlu yaklaşmaya başladığı ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlanabileceği aktarıldı.

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55 MAÇTA 26 GOLE KATKI

Ollie Watkins, geride kalan sezonda Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 55 karşılaşmaya çıktı. İngiliz santrfor bu maçlarda 21 gol atarken, 5 de asist yaptı ve toplam 26 gole doğrudan katkı sağladı.