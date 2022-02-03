Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ün yeni takımı Antalyaspor!

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Fenerbahçe'de sezon başında sözleşmesinin feshedilmesine yanaşmayan ve 6 aydır kadro dışı olan Sinan Gümüş, Antalyaspor'a transfer oluyor.

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe'nin Efecan Karaca için takasta kullanma isteğini geri çeviren, Kasımpaşa'nın da teklifini reddeden Sinan Gümüş Antalyaspor ile anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Nuri Şahin çok istedi

Emre Belözoğlu’nun sportif direktör olarak görev yaptığı dönemde Fenerbahçe’ye transfer olan Sinan Gümüş, zor bir dönemden geçti. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’nin Karagümrük’e yollamak istediği yıldız futbolcu, Antalyaspor’a geri dönmek istediğinde yönetimin olumsuz yanıtıyla karşılaşmıştı. Nuri Şahin'in ısrarlı talebi sonrası harekete geçen ve transferi bitiren Antalyaspor, transferi kısa süre içerisinde resmen duyuracak.

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Antalyaspor'da yeniden doğmuştu

Galatasaray 'da geçirdiği 5 yıl sonrası Genoa'ya transfer olan ve burada sadece 3 maça çıkabilen Sinan, Ocak 2020'de geldiği Antalyaspor'da yeniden doğmuştu. Kırmızı Beyazlılar'da çıktığı 13 maçta 5 gol, 1 asist yapan solak oyuncu, sergilediği performansın ardından Fenerbahçe'ye imza atarken Sarı Lacivertliler'deki ilk sezonunda 20 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.