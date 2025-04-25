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Fenerbahçe'de sıkı yönetim! Başkandan takıma: 'Başka çareniz yok'

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Samandıra
Fenerbahçede sıkı yönetim Başkandan takıma: Başka çareniz yok
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 08:27

Fenerbahçe, ligde bitime 6 maç kala Galatasaray’ın 5 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını iyice azalttı. Yarın Gaziantep deplasmanına çıkacak olan Sarı-Lacivertliler’de Ali Koç ve kurmaylarının dün tesislere giderek takımla toplantı yapıp, “Kalan tüm maçları kazanmaktan başka çareniz yok” mesajını verdiği öğrenildi.

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Sarı-Lacivertliler için Kayseri beraberliği belki de sezonun kırılma anı olacak. Bitime 6 maç kala lider Galatasaray ile puan farkı 5’e yükseldi, şampiyonluk şansı iyice azaldı.

Taraftarlar yönetime büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe, yarın Gaziantep deplasmanına konuk olacak. Artık her maç final niteliğinde. Zorlu sınav öncesi başkan Ali Koç ve kurmayları dün soluğu Samandıra’da aldı.

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‘Taraftara borçlusunuz’

Koç ve yöneticiler, takım ve teknik ekiple bir toplantı yapıldığı kaydedildi. Futbolculara, “Bundan sonra yapacağınız tek şey kalan tüm maçları kazanmak. Taraftara bunu borçlusunuz. Ligi mümkün olan en yüksek puanda bitirmeliyiz. Bunun için üzerinize düşeni yapın” mesajının verildiği belirtildi.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Samandıra

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