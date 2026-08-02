×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'e sürpriz talipler!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Sidiki Cherif#Premier Lig
Fenerbahçede Sidiki Cherife sürpriz talipler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 19:13

Fenerbahçe'nin genç forveti Sidiki Cherif, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Angers'den kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'e Avrupa'nın birçok ülkesinden sürpriz talipler çıktı.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin yeni hedefi Ismaila Sarr Teklife evet dediFenerbahçe'nin yeni hedefi Ismaila Sarr! Teklife 'evet' dediHaberi görüntüle

SÜRPRİZ TALİPLER

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Premier Lig ekipleri Ipswich Town ve Coventry City, Sidiki Chérif'in durumunu takip ediyor.

Öte yandan haberde bu iki takım dışında BundesLiga, Suudi Arabistan ve Premier Lig'den birer takımın daha oyuncuyu izlediği belirtildi.

Fenerbahçede Sidiki Cherife sürpriz talipler

PERFORMANSI

Sarı-lacivertli kulüpte 16 maça çıkan Cherif, 3 gol atıp 1 de asist üretti.

Gine asıllı Fransız forvetin Fenerbahçe ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Sidiki Cherif#Premier Lig

BAKMADAN GEÇME!