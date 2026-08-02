Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'e sürpriz talipler!

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Angers'den kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'e Avrupa'nın birçok ülkesinden sürpriz talipler çıktı.

SÜRPRİZ TALİPLER

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Premier Lig ekipleri Ipswich Town ve Coventry City, Sidiki Chérif'in durumunu takip ediyor.

Öte yandan haberde bu iki takım dışında BundesLiga, Suudi Arabistan ve Premier Lig'den birer takımın daha oyuncuyu izlediği belirtildi.

PERFORMANSI

Sarı-lacivertli kulüpte 16 maça çıkan Cherif, 3 gol atıp 1 de asist üretti.

Gine asıllı Fransız forvetin Fenerbahçe ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.