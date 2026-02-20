Fenerbahçe'de Sidiki Cherif ilk kez 11'de! Maçı tek şutla tamamladı

Güncelleme Tarihi:
F.Bahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı yeni transfer Sidiki Cherif ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı.
İSMAİL KULÜBEYE ÇEKİLDİ
Trabzon maçı 11’inde tek değişiklik yapan teknik direktör Tedesco, İsmail Yüksek’i kulübeye çekerken Süper Lig’de Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında sonradan oyuna giren 19 yaşındaki forveti tercih etti.
FENERBAHÇE'YE SKRINIAR ŞOKU
Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile oynadığı karşılaşmada bir kayıp oa savunmada yaşadı. 23. dakikada sakatlanan kaptan Milan Skriniar yedek kulübesine değişiklik işareti yaparken 26. dakikada yerini Çağlar Söyüncü’ye bıraktı. Sağ kasığındaki sakatlığının ciddi olmasından Slovak futbolcunun durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.