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Fenerbahçe'de Shaqiri sürprizi! Zorunlu satın alma opsiyonlu...

#Fenerbahçe#Shaqiri#Lyon
Fenerbahçede Shaqiri sürprizi Zorunlu satın alma opsiyonlu...

Ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe'de gündem Xherdan Shaqiri geldi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; sezon başında Liverpool'dan Lyon'a transfer olan İsviçreli yıldız Xherdan Shaqiri, sarı-lacivertlilerin gündemine geldi.

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L’Equipe Gazetesi, transferinden sadece 5 ay sonra Shaqiri’nin gözden çıkartıldığını yazdı. Menajerler, yıldız futbolcuyu Fenerbahçe’ye önerdi. Sarı- Lacivertli Yönetim’in, daha önce planlarda yer almamasına rağmen Xerdan Shaqiri’nin koşullarını araştırmaya başladığı öğrenildi.

Lyon, İsviçreli oyuncu için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Fransız ekibinin, Shaqiri’yi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakabileceği kaydedildi.

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