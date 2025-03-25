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Fenerbahçe'de sevindirici haber! Diego Carlos...

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#Fenerbahçe#Diego Carlos#Bodrum FK
Fenerbahçede sevindirici haber Diego Carlos...
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 20:06

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe, cuma günü deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı Süper Lig 29'uncu hafta maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma ve koordinasyon programları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından uygulanan bireysel programlar ile sona erdi. Milli takımdan dönen futbolcular ise rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

CARLOS GERİ DÖNDÜ

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Diego Carlos takımla çalışmalara başladı.

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#Fenerbahçe#Diego Carlos#Bodrum FK

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