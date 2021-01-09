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Futbol
Haber Giriş: 09.01.2021 - 20:14 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de sevindiren gelişme! Gökhan Gönül ile Filip Novak...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bir süredir sakatlıkları nedeniyle çalışmalara katılamayan Gökhan Gönül ile Filip Novak koşulara başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İdman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Jose Sosa, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci salonda bireysel çalışmalarına devam etti. Gökhan Gönül ile Filip Novak ise sahada koşulara başladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra uçakla Erzurum'a hareket edecek.

Fenerbahçede sevindiren gelişme Gökhan Gönül ile Filip Novak...

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