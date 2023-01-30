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Fenerbahçe'de sevindiren gelişme

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Süper Lig
Fenerbahçede sevindiren gelişme
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 18:10

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de sakat iki oyuncudan iyi haber geldi.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Perşembe günü oynanacak kritik müsabaka öncesi çalışmalarına Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde devam eden sarı lacivertlilerde sakat iki oyuncu takıma döndü.

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idmanda, son maçta sakatlıkları nedeniyle yer almayan Joshua King ve Osayi Samuel de yer aldı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde idman öncesi takım arkadaşlarıyla tanıştı.

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