Fenerbahçe'de sevindiren gelişme

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Perşembe günü oynanacak kritik müsabaka öncesi çalışmalarına Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde devam eden sarı lacivertlilerde sakat iki oyuncu takıma döndü.

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idmanda, son maçta sakatlıkları nedeniyle yer almayan Joshua King ve Osayi Samuel de yer aldı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde idman öncesi takım arkadaşlarıyla tanıştı.