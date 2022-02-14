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Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un büyük şanssızlığı! Sezonun ilk maçından sonra...

#Serdar Dursun#Fenerbahçe#Ameliyat
Fenerbahçede Serdar Dursunun büyük şanssızlığı Sezonun ilk maçından sonra...
Süleyman Arat

Sezonun açılış maçı olan Adana Demirspor mücadelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilen ve ligde 5 maçta takımdan uzak kalan golcü futbolu dün başarılı bir operasyon geçirirken takıma dönmesi mart ortasını bulacak.

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Fenerbahçe’de Giresun deplasmanında elmacık kemiği kırılan Serdar Dursun en az 1 ay takımdan uzak kalacak. Hava topun da Zeki Yavru ile çarpışarak elmacık kemiği kırılan, yanağı içeri çöken, sağlık ekibinin saha kenarında ‘Parçalı kırık gibi duruyor, oynaması tehlikeli olabilir’ demesine rağmen oyuna girmek için adeta çırpınan Serdar’ın üzüntüden gözleri dolarken oynama isteği ve hırsı alkış almıştı.

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Son dakika: Fenerbahçede elmacık kemiği kırılan Serdar Dursun ameliyat olduSon dakika: Fenerbahçe'de elmacık kemiği kırılan Serdar Dursun ameliyat olduHaberi görüntüle

Sezonun açılış haftasında Adana Demirspor karşısında köprücük kemiği kırıldığı için golcü futbolcu en formda olduğu günlerde ameliyat geçirmiş ve 5 hafta formadan uzak kalmıştı. Serdar eski formuna yaklaşırken bu kez Giresun’da oyuna girdikten 12 dakika sonra elmacık kemiğine gelen darbeyle tekrar ciddi bir sakatlık yaşadı.

Dün başarılı bir ameliyat geçiren Serdar’ın en az 4 hafta oynayamayacağı sonra da bir süre maskeyle sahaya çıkabileceği öğrenildi.

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#Serdar Dursun#Fenerbahçe#Ameliyat

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