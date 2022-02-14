Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un büyük şanssızlığı! Sezonun ilk maçından sonra...

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Fenerbahçe’de Giresun deplasmanında elmacık kemiği kırılan Serdar Dursun en az 1 ay takımdan uzak kalacak. Hava topun da Zeki Yavru ile çarpışarak elmacık kemiği kırılan, yanağı içeri çöken, sağlık ekibinin saha kenarında ‘Parçalı kırık gibi duruyor, oynaması tehlikeli olabilir’ demesine rağmen oyuna girmek için adeta çırpınan Serdar’ın üzüntüden gözleri dolarken oynama isteği ve hırsı alkış almıştı.

Sezonun açılış haftasında Adana Demirspor karşısında köprücük kemiği kırıldığı için golcü futbolcu en formda olduğu günlerde ameliyat geçirmiş ve 5 hafta formadan uzak kalmıştı. Serdar eski formuna yaklaşırken bu kez Giresun’da oyuna girdikten 12 dakika sonra elmacık kemiğine gelen darbeyle tekrar ciddi bir sakatlık yaşadı.

Dün başarılı bir ameliyat geçiren Serdar’ın en az 4 hafta oynayamayacağı sonra da bir süre maskeyle sahaya çıkabileceği öğrenildi.