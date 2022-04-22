Fenerbahçe'de Serdar Dursun'dan tarihi hat-trick

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Sarı lacivertliler, ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'a konuk olurken Serdar Dursun hat-trick yaptı.

Maçın 45+3, 45+9 ve 51. dakikalarında sahne alarak hat-trick yapan Serdar, Çaykur Rizespor karşısında ikinci kez 3 gol atma başarısını gösterdi.

FENERBAHÇE'DE İLK

Ligin ilk devresinde oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 yendiği maçta da 3 gol atan Serdar Dursun, Süper Lig tarihinde bir sezonda aynı takıma rakip olduğu iki maçta da hat-trick yapan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Serdar, 13. golüne ulaşırken 2 de asist katkısı yaptı.

"HOCAMIZ BANA GÜVENİYOR"

Karşılaşmadan sonra değerlendirmelerde bulunan Serdar Dursun, "Rizespor'a iki maçta da hat-trick yapmak nasip oldu. Zor bir maç bekliyorduk. Şans yanımızdaydı. İlk dakikada kırmızı kart oldu. 90 dakika oyun bizim kontrolümüzdeydi. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Hocamız bana güveniyor ve oynatıyor. Forvet böyle güven hissini yakalarsa gollerini atar. İnşallah böyle devam eder." dedi.