Fenerbahçe'de Serdar Dursun’dan mutlusu yok

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Adanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kayaya soruşturma başlattıAdanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kaya'ya soruşturma başlattı#Adanaspor
13 savaş uçağı birden havalandı Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız13 savaş uçağı birden havalandı! Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız!#Çin
1 milyon dolarlık tuzak: Evi de satın...1 milyon dolarlık tuzak: Evi de satın...#Dolandırıcılık
Açılın Bakan Nebati’yi öveceğim birazcıkAçılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık#Nureddin Nebati
Dünyanın tüm renkleri bu okulda 29 ülkeden 194 öğrenci...Dünyanın tüm renkleri bu okulda! 29 ülkeden 194 öğrenci...#İskenderpaşa İlkokulu
‘Kuşumun kafasını kopardın’ baskını‘Kuşumun kafasını kopardın’ baskını#Kuş
Hobi olarak başladı, şimdi şampiyonHobi olarak başladı, şimdi şampiyon#Ayşe Çebi
Bakan Koca açıkladı: Omicron varyantı TürkiyedeBakan Koca açıkladı: Omicron varyantı Türkiye'de#Omicron
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Bayram havası yaratacakBakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: 'Bayram havası yaratacak'#Asgari Ücret
Bakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğizBakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz#Nureddin Nebati
Eksik ve tam aşılılar... Bakan Koca farkı ortaya koydu Son tablo açıklandıEksik ve tam aşılılar... Bakan Koca farkı ortaya koydu! Son tablo açıklandı#Koronavirüs
İnsanlık dışı işkence Mahalle sakinleri can güvenliğinden endişeliİnsanlık dışı işkence! Mahalle sakinleri can güvenliğinden endişeli#İşkence
Hastanede tedavi görüyordu... Usta oyuncudan sevindiren haberHastanede tedavi görüyordu... Usta oyuncudan sevindiren haber!#Kadir İnanır
Şaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktıŞaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktı#Yılın Fotoğrafları
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de Serdar Dursun’dan mutlusu yok

#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Çaykur Rizespor
Fenerbahçede Serdar Dursun’dan mutlusu yok

Çaykur Rizespor karşısında 20 dakikada 3 gol atarak sahanın yıldızı olan ve bütün dikkatleri üzerine toplayan Serdar Dursun, adeta mutluluktan uçuyor.

Haberin Devamı

Gollerin ardından camiadan gördüğü ilgiyle moral olarak üst seviyeye ulaşan Serdar’a Rizespor maçındaki hat-trick’ini hatırası olarak Fenerium’da 19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyans hediye edilmesinin yıldız oyuncuda ekstra motivasyon etkisi yarattığı öğrenildi.

YiNE 11’DE OLACAK

Yüzük jestinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Serdar Dursun’un yarın akşam Gaziantep Futbol Kulübü karşısında da ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

İlk 11’de oynamayı çok istediğini her fırsatta söyleyen Serdar Dursun’un devre arasına kadar gollerine devam edip takımın 1 numaralı golcüsü olmayı hedeflediği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Çaykur Rizespor

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat