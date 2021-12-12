Fenerbahçe'de Serdar Dursun’dan mutlusu yok

Haberin Devamı

Gollerin ardından camiadan gördüğü ilgiyle moral olarak üst seviyeye ulaşan Serdar’a Rizespor maçındaki hat-trick’ini hatırası olarak Fenerium’da 19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyans hediye edilmesinin yıldız oyuncuda ekstra motivasyon etkisi yarattığı öğrenildi.

YiNE 11’DE OLACAK

Yüzük jestinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Serdar Dursun’un yarın akşam Gaziantep Futbol Kulübü karşısında da ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

İlk 11’de oynamayı çok istediğini her fırsatta söyleyen Serdar Dursun’un devre arasına kadar gollerine devam edip takımın 1 numaralı golcüsü olmayı hedeflediği belirtildi.