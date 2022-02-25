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Fenerbahçe'de Serdar Dursun'dan daha iyisi yok! Son 10 yılda...

#Serdar Dursun#Fenerbahçe#Süper Lig
Fenerbahçede Serdar Dursundan daha iyisi yok Son 10 yılda...

Milli forvet Serdar Dursun, dakika başına gol istatistiğinde Fenerbahçe'de birçok ünlü ismi geride bıraktı. 9 gol ile takımın en golcü ismi olan Serdar ligde ortalama 113 dakikada bir gol attı. Serdar Dursun’u 115 dakika ile Van Persie izlerken, listenin üçüncü sırasında 128 dakika ile Sow yer aldı.

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Serdar Dursun dakika başına gol istatistiğiyle Fenerbahçe’de son 10 yılın en verimli golcüsü olarak dikkat çekiyor. Ligde 9 gol ve 2 asistlik performansıyla sarı lacivertli takımın en golcü ismi olan Serdar Dursun ligde süre aldığı 1019 dakikada ortalama 113 dakikada bir gol attı. Bu oran Fenerbahçe’nin son 10 sezonunda takımdaki ilk sezonunu geçiren ve en az 1000 dakika süre alan santrforlarla kıyaslandığında Serdar Dursun’u son 10 yılda ilk sezonunu en iyi geçiren golcü yapmaya yetti.

EN KÖTÜSÜ SLIMANI

Ortalama 113 dakikada bir gol atan Serdar Dursun’u 115 dakika ile Van Persie izlerken, listenin üçüncü sırasında 128 dakika ile Dick Advocaat yönetimindeki Moussa Sow yer aldı. Fernandao 143 dakikada bir gol ortalaması yakalarken, listenin en kötüsü ise 1255 dakika sahada kalıp bir golde kalan Islam Slimani oldu.

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HEDEFİ VAN PERSIE'Yİ GEÇMEK

Son yıllarda forvet oyuncularından istenen verimi alamayan Kanarya’da Serdar Dursun performansıyla son 13 yılın en iyi golcüsü olma yolunda ilerliyor. Gollerini sürdürmek isteyen milli futbolcu, “Gollerime devam edeceğim. Forvet olarak takıma pas olsun, goller olsun katkı sağlamak istiyorum. Her maç üstüne koyarak devam etmek istiyorum. Elimden geleni yapıp F.Bahçe’yi üst sıralara taşımak istiyorum” dedi.

Ligde 9 golü bulunan Serdar Dursun kalan haftalarda 7 gol daha atarsa sarı lacivertli takımda son 13 sezonun en golcü ismi olacak. Geçen 12 sezonda yalnızca Van Persie 2015-2016 sezonunda ligde 16 gol, şampiyon olunan 2010/11 sezonunda Niang ve 2013/2014 sezonunda ise Moussa Sow ise 15 gol atmıştı.

İÇ SAHA GOLCÜSÜ

Golcü futbolcu Serdar Dursun attığı 9 golün 7’sini Saracoğlu’nda ağlara gönderdi.

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#Serdar Dursun#Fenerbahçe#Süper Lig

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