Fenerbahçe'de Serdar Dursun'dan Arda Güler, gol krallığı ve Beşiktaş derbisi açıklaması

Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Serdar dursun basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Serdar Dursun'un açıklamaları şu şekilde:

Derbi özel bir maç. Kazanmak için gideceğiz. 3 maçımız kaldı, inşallah 3'te 3 yapıp sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz.

"Daha fazla oynasaydım 20-22 gol atabilirdim"

Geçen sezon gol kralı oldum, bu sezon da bir gol kaldı. 3 maçta atabildiğim kadar gol atmak ve birinci sırada olmak istiyorum. Herkes gol kralı olmak istiyor. Ben her maça gol atmak için çıkarım. Biraz daha fazla oynasaydım 20-22 gol olabilirdi. Fantastik goller atmayı seviyorum antrenmanda rövaşata gollerim oldu ancak maçlarda henüz böyle bir gol atamadım.

"İnşallah Arda en kısa zamanda Avrupa'ya gider"

Arda Güler'i yazdan beri tanıyorum. İlk idmanlarda gördüm, kendisini belli ediyor. Herkes anlıyor değişik bir yeteneği olduğunu. Çok genç, daha 17 yaşında. Bu sene oynadığı süreye göre çok işler yaptı. Türkiye'deki genç oyuncular için baskıyla oynamak zor. İlk sene biraz daha kolay olur ama gelecek sene Arda için nasıl olacak bilemem. İnşallah kişilik olarak böyle kalır Çok temiz bir çocuk. Bana düşmez tabii ama inşallah Avrupa'ya en kısa zamanda gider.

"Buralara kazıya kazıya geldim"

Fenerbahçe'ye her zaman iyi forvetler gelir, starlar gelir. Üstüne koymak ve bu seneyi en iyi şekilde bitmek istiyorum. Kim gelirse gelsin, ben performansımı göstermek ve birinci forvet olmak istiyorum. Ben 2. Lig'de oynarken bile kendime inanıyordum. Bir gün Fenerbahçe'de olacağımı kendime söylüyordum. Kimi bu noktaya 17 yaşında gelir ama duramayabilir. Ben ise kazıya kazıya geldim.

“Genç oyuncular kendilerine güvensinler”



“Zamanından bende çok video ve fotoğraflar var. 22 yaşında maçlara gelirdim 2. ligde oynuyordum. Karagümrük zamanındandı o video. Ben her zaman kendime inanmış bir oyuncuydum. 2. ligde oynuyordum ama ‘bir gün orada olacağım’ diye kendime söylüyordum. İnanıyordum ve dua ediyordum. Bu yaz böyle teklif olunca buraya geldik. Böyle bir before-after videosu çektik. Güzel oldu. Her zaman gençler veya benim gibi süper lige gelip oradan bir alt lige oradan 2. lige düşen oyuncular için bir umut kaynağıdır. Ben de öyle süreçler yaşadım. Bazı oyuncular böyle yerlerde başlar ben biraz düştüm diyelim. 24’ten sonra bir kariyer sıçraması oldu. Kazıya kazıya oldu. Kariyerime bakarsak nereden nereye geldim. İnşallah genç oyuncular için umut olur. Burada da oluyor. Oynayamıyorlar bir gidiyorlar 2.lige 3.lige ve kafaları ‘acaba bitti mi’ diye karışıyor. Herkes genç oyuncular kendilerine güvensinler. Benim kariyerim de böyle oldu."



"Yeter ki ceza sahasında topla buluşayım, sistem fark etmiyor"



"4-3-3’ün önünde oynamayı seviyorum. Sahte 9 tarzı. Bazen 10 numaraya gelip oyun kurmayı ya da kanatlara gitmeyi. 3-4-3’ün önü de güzel oluyor. Benim için en önemli şey yeter ki top öne gelsin. Yeter ki ceza sahasında topla buluşayım. Sistem fark etmiyor”



"Süper Lig'de kariyerli oyuncular var"



"Lige bakarsak zor bir lig. Katı bir savunma yapılan bi lig. Bireysel oyuncu olarak yetenekli bir lig. İyi kariyerli oyuncular var. Benim için de tuhaf hiç böyle süper ligde oldu mu. Son 3 haftaya girdik. birinci 15 golde her lige bakarsak 18-20-25 civarında oluyor. Cevaplamam biraz zor. Belki ligden belki defanstan kaynaklı belki oyuncular yeteri kadar performans göstermedi."

İSMAİL KARTAL: EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLIKLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, idmanı takip eden basın mensuplarının Ramazan Bayramını kutladı. Kartal, "Ramazan Bayramı bütün ülkemize ve sizlere hayırlı olsun, kutlu olsun. Allah herkese sağlık, sıhhat, mutluluk ve huzur versin. Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ise her hafta olduğu gibi bu hafta da en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

ANTRENMANDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertliler pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekipte Min-Jae Kim takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmalarını sürdürürken, Pelkas, Szalai ve Crespo'nun tedavilerine devam edildi. Öte yandan Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de idmanı takip etti.