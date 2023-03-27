Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a fırsat doğdu!

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Fenerbahçe, milli maç arasının ardından lige Beşiktaş derbisiyle dönüş yapacak.

Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk yolundaki bu kritik virajında en önemli sıkıntı, hücum hattındaki sakatlıklar. Michy Batshuayi ve Josuha King, derbide forma giyemeyecek. Joao Pedro'nun ise formu dibe vurdu ve bir türlü toparlanamadı.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş karşısında Valencia'nın yanında oynayacak isim konusunda ibre Serdar Dursun'a kaydı. Tecrübeli oyuncu, son Zenit mücadelesindeki performansıyla hazır olduğunu göstermişti. Jorge Jesus'un da öğrencisinin form durumundan son derece memnun olduğu kaydedildi.

3 golü bulunuyor

Serdar Dursun, Zenit maçı öncesi yapılan antrenmanlarda takım idmanının ardından bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. 31 yaşındaki forvet, Beşiktaş karşısında çok beklediği formaya sonunda kavuşmayı umuyor. Kara Kartal'ı adeta gözüne kestiren Serdar, bu maçta sergileyeceği performansla sezonun geri kalanı için de Jesus'un gözüne girip, şampiyonluk yolunda takımına destek vermenin hayalini kuruyor. Başarılı oyuncu, bu sezon Avrupa Ligi elemelerinde Austria Wien ve Slovacko karşısında gol sevinci yaşamıştı. Serdar Dursun ligde ise sadece Hatay maçında ağları sarstı.

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