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Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a fırsat doğdu!

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Serdar Dursun
Fenerbahçede Serdar Dursuna fırsat doğdu
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 09:03

Fenerbahçe'de King ve Batshuayi sakat, Joao Pedro'nun formu dibe vurdu. Serdar Dursun, uzun süredir beklediği fırsatı Beşiktaş derbisinde bulabilir. Her takım antrenmanından sonra bireysel çalışmalar yapan tecrübeli forvet, siyah beyazlı ekibi gözüne kestirdi.

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Fenerbahçe, milli maç arasının ardından lige Beşiktaş derbisiyle dönüş yapacak.

Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk yolundaki bu kritik virajında en önemli sıkıntı, hücum hattındaki sakatlıklar. Michy Batshuayi ve Josuha King, derbide forma giyemeyecek. Joao Pedro'nun ise formu dibe vurdu ve bir türlü toparlanamadı.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş karşısında Valencia'nın yanında oynayacak isim konusunda ibre Serdar Dursun'a kaydı. Tecrübeli oyuncu, son Zenit mücadelesindeki performansıyla hazır olduğunu göstermişti. Jorge Jesus'un da öğrencisinin form durumundan son derece memnun olduğu kaydedildi.

3 golü bulunuyor

Serdar Dursun, Zenit maçı öncesi yapılan antrenmanlarda takım idmanının ardından bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. 31 yaşındaki forvet, Beşiktaş karşısında çok beklediği formaya sonunda kavuşmayı umuyor. Kara Kartal'ı adeta gözüne kestiren Serdar, bu maçta sergileyeceği performansla sezonun geri kalanı için de Jesus'un gözüne girip, şampiyonluk yolunda takımına destek vermenin hayalini kuruyor. Başarılı oyuncu, bu sezon Avrupa Ligi elemelerinde Austria Wien ve Slovacko karşısında gol sevinci yaşamıştı. Serdar Dursun ligde ise sadece Hatay maçında ağları sarstı.

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Serdar Dursun

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