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Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a Bundesliga'dan talip! Eski takımına dönebilir...

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#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Transfer
Fenerbahçede Serdar Dursuna Bundesligadan talip Eski takımına dönebilir...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 09:55

Fenerbahçe'de bu sezon formadan uzak kalan, hakkında sık sık transfer iddiaları çıkan Serdar Dursun için yeni bir transfer haberi gündeme geldi. Milli golcü Bundesliga'ya gidebilir...

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Fenerbahçe'de bu sezon Jorge Jesus'un gözüne giremeyen Serdar Dursun için yeni bir transfer iddiası çıktı.

Devre arasında Adana Demirspor ile ismi geçen, yakın zamanda ise Süper Lig'e yeni yükselen Samsunspor'un gündemine girdiği iddia edilen 31 yaşındaki golcü futbolcu için Bundesliga ihtimali belirdi.

Fanatik'in haberine göre Bundesliga'ya yükselen Serdar Dursun'un eski takımı Darmstadt, milli golcüyü yeniden kadrosunda görmek istiyor.

Darmstadt formasıyla Bundesliga 2'de 36 maçta 29 gol ve 8 asistlik performans gösteren ve gol kralı olan Serdar Dursun, sözleşmesinin bitmesiyle bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta toplam 792 maça çıkıp 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

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#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Transfer

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