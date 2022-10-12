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Fenerbahçe'de Serdar Dursun oyuna girince şükür duasına gitti

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#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Jesus
Fenerbahçede Serdar Dursun oyuna girince şükür duasına gitti
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 07:00

6 maçlık forma hasreti sona eren golcü futbolcu soluğu Eyüp Sultan’da aldı. Karagümrük maçının 88. dakikasında oyuna giren Fenerbahçeli futbolcu, “O arada bir de gol atabilseydim çok güzel olacaktı, her şey çok değişecekti” dedi.

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Fenerbahçe de formasına yeniden kazanma isteğiyle dolu olduğunu her fırsatta belli eden Serdar Dursun, 3’ü Avrupa Ligi, 3 ‘ü Süper Lig maçı olmak üzere 6 maçtır yaşadığı hasretini noktaladığı Fatih Karagümrük maçından sonra yeniden umut doldu.

FORMA HASRETİ BİTTİ

Geçen yılın 15 gol, 4 asistli yıldızı Serdar Dursun, bu sezon Pedro, King ve Bashuayi gibi yeni transferlerin arkasında kalmış, Avrupa kadrosuna alınmamış 1 ay 6 gün boyunca da forma hasreti yaşamıştı.

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Fatih Karagümrük karşısında 88. dakikada oyuna giren ve uzatmalar dahil 12 dakika sahada kaldığı için büyük bir mutluluk yaşayarak yeniden umutlanan golcü futbolcu Ankaragücü maçına büyük bir istekle hazırlanıyor.

BİR DE GOL ATABİLSEYDİM

Maç sonunda evine dönerken stadyum çıkışında rastladığımız golcü futbolcuya ‘Devre arasında Almanya’ya dönmek istediğin yazılıp çiziliyor. Bu doğru mu?’ diye sorduk, aldığımız yanıt Serdar Dursun’un ne kadar umutlandığını gözler önüne serdi “Henüz böyle şeyleri düşünmek için çok erken. Bakın hoca beni oyuna aldı, o arada bir de gol atabilseydim çok güzel olacaktı, her şey çok değişecekti” dedi.

Maçın ertesi günü de bir yakınıyla Eyüp Sultan camiine ziyaretinin sosyal medyaya düşmesi de “Uzun bir aradan sonra Karagümrük karşısında forma giyen Serdar Dursun, şükür duası için Eyüp Sultan’a gitti“ şeklinde yorumlandı

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#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Jesus

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