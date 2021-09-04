Fenerbahçe'de Serdar Dursun Avrupa’da yok, Sinan Gümüş kadro dışı kaldı

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi grup maçları öncesinde UEFA’ya gönderdiği kadro çerçevesinde futbol takımının yeni yapılandırmasıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Sarı lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Vitor Pereira ile yapılan görüş alış verişleri doğrultusunda transfer edilen Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha’nın UEFA A listesinde eklenen isimler olduğu belirtildi.

BiR BÖLGEYE TRANSFER OLABiLiR

Serdar Dursun’un yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA listesine eklenmediği, Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan’ın UEFA B listesine alındığı ifade edildi. Açıklamada bununla beraber, birinci transfer ve tescil döneminin sonu olan 8 Eylül tarihine kadar teknik direktörün istekleri doğrultusunda en az bir, yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için transfer çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.

CANER VE CAULKER iLE GÖRÜŞÜLECEK

Bu süreçte Gökhan Gönül, Harun Tekin, Kemal Ademi, Michael Frey, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Mame Thiam, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Diego Perotti, Sadık Çiftpınar, Mathias Zanka ile yolların ayrıldığı, Caner erkin ve Steven Caulker ile ilgili transfer görüşmelerinin devam ettiği duyuruldu. Ayrıca, Sinan Gümüş’ün ise süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.

YENi YILDIZLAR iDMANDA

Fenerbahçe’nin önceki gün anlaşarak Türkiye’ye getirdiği yeni transferleri Max Meyer ile Mergim Berisha, sarı lacivertli ekibin dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği idmanda yer aldı. Yapılan antrenmanda taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

MESUT’A ÖZEL iLGi

Kasık ağrısı nedeniyle geçtiğimiz hafta İzmir’de oynanan Altay sınavının kadrosunda yer almayıp maçı tribünden seyreden, son antrenmana da çıkmayan Mesut Özil’in dün yapılan idmanda yer alması sevinçle karşılandı. Teknik direktör Vitor Pereira da yıldız futbolcuyla antrenman boyunca özel olarak ilgilendi.

Vitor Pereira, Mesut Özil’in sırtına elini koydu, sahada yapması gerekenleri anlattı. Sarı lacivertlilerde iki ismin arasında oluşan sıcak görüntüler, TV ekranında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a soru olarak gelecek noktaya kadar ulaşan soru işaretlerine de spekülasyonlara da nokta koymuş oldu.

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