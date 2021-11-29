Fenerbahçe'de Serdar Dursun 1 puandan memnun değil

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Lider Trabzonspor'u yakalayabilmek adına kazanmak için geldiklerini ve alınan beraberlikten ötürü üzgün olduklarını belirten Serdar Dursun, "Trabzon'u yakalamak için 3 puana ihtiyacımız vardı. Kafamızı kaldırmamız lazım. Daha çok maç var. Silkelenip kendimize inanıp devam etmeliyiz. Yenemezsen nedenlerini araman lazım. Ofansif ve defansif olarak daha iyi oynamamız lazım." dedi.

1 puanın kendileri için kayıp gibi olduğunu ifade eden Ferdi Kadıoğlu ise "Nerede görev verilirse verilsin, hoca nerede oynatırsa oynatsın en iyisini göstermeye çalışıyorum. Nerede oynadığımdan ziyade 3 puan önemliydi. 1 puan kayıp gibi. Hayal kırıklığı yaşıyoruz." diye konuştu.