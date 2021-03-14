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GeriFutbol Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in büyük talihsizliği
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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2021 - 20:35 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in büyük talihsizliği

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Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in büyük talihsizliği

Sarı lacivertlilerin Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta kendi ağlarını sarsan Serdar Aziz, 2020/21 sezonunda kendi kalesine gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maç 1-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile devam ederken Serdar Aziz, talihsiz bir müdahalede bulundu ve topu kendi ağlarına gönderdi.

Mücadelenin 39. dakikasında Halil İbrahim'in ortasında Serdar Aziz'in ters vuruşunda top kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu.

Karşılaşmada skor 1-1'e gelirken Serdar Aziz, Süper Lig'de 2020/21 sezonunda kendi kalesine gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

Tecrübeli savunmacı, bu gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Fenerbahçede Serdar Azizin büyük talihsizliği

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