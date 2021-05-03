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GeriFutbol Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den sosyal medya açıklaması
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Futbol
Haber Giriş: 03.05.2021 - 22:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den sosyal medya açıklaması

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Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Erzurumspor maçı kadrosunda son anda çıkarılan Serdar Aziz, sosyal medya hesabıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u konuk ettiği maç öncesinde ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan Serdar Aziz'den maç sonu sosyal medya açıklaması geldi.

Serdar Aziz, Instagram hesabındaki tüm paylaşımların iki hafta önce kaldırıldığını belirtirken yeni bir şey olmadığını belirtti. Bu hareketin nedeni bilinmezken hesabın 2 haftadır bu şekilde olduğu öğrenildi.

Maç sonu konuyla olarak açıklama yapan Serdar, "Asılsız haberlerinizi şaşkınlıkla okuyorum. Instagram'ın 2 haftadır kapalıydı. Size buradan açıklamak istedim. Sevgiler." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan Serdar Aziz, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçede Serdar Azizden sosyal medya açıklaması

Fenerbahçede Serdar Azizden sosyal medya açıklaması

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