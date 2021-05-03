Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den sosyal medya açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u konuk ettiği maç öncesinde ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan Serdar Aziz'den maç sonu sosyal medya açıklaması geldi.

Serdar Aziz, Instagram hesabındaki tüm paylaşımların iki hafta önce kaldırıldığını belirtirken yeni bir şey olmadığını belirtti. Bu hareketin nedeni bilinmezken hesabın 2 haftadır bu şekilde olduğu öğrenildi.

Maç sonu konuyla olarak açıklama yapan Serdar, "Asılsız haberlerinizi şaşkınlıkla okuyorum. Instagram'ın 2 haftadır kapalıydı. Size buradan açıklamak istedim. Sevgiler." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan Serdar Aziz, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

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