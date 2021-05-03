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GeriFutbol Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den şaşırtan hareket!
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Futbol
Haber Giriş: 03.05.2021 - 22:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den şaşırtan hareket!

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Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Erzurumspor maçı kadrosunda son anda çıkarılan Serdar Aziz, sosyal medya hesabındaki tüm paylaşımları kaldırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u konuk ettiği maç öncesinde ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan Sardar Aziz'den şaşırtan bir hareket geldi.

Serdar Aziz, Instagram hesabındaki tüm paylaşımları silerken profil fotoğrafını da kaldırdı. Bu hareketin nedeni bilinmezken hesabın uzun süredir bu şekilde olduğu öğrenildi.

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan Serdar Aziz, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçede Serdar Azizden şaşırtan hareket

Fenerbahçede Serdar Azizden şaşırtan hareket

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