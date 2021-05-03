Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den şaşırtan hareket!

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u konuk ettiği maç öncesinde ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan Sardar Aziz'den şaşırtan bir hareket geldi.

Serdar Aziz, Instagram hesabındaki tüm paylaşımları silerken profil fotoğrafını da kaldırdı. Bu hareketin nedeni bilinmezken hesabın uzun süredir bu şekilde olduğu öğrenildi.

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan Serdar Aziz, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

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