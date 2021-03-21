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Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku!
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak 59. dakikada yerini Marcel Tisserand’a bıraktı.
Spor Toto Süper Lig’de oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Serdar Aziz, 11'de başladığı mücadelenin ikinci devresinde geçirdiği sakatlık sonrası devam edemedi.
Karşılaşmanın 59. dakikasında sakatlanan Serdar Aziz oyuna devam edemezken yerine Tisserand oyuna dahil oldu.
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