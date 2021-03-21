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Futbol
Haber Giriş: 21.03.2021 - 20:47 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku!

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Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku!

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak 59. dakikada yerini Marcel Tisserand’a bıraktı.

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Serdar Aziz, 11'de başladığı mücadelenin ikinci devresinde geçirdiği sakatlık sonrası devam edemedi.

Karşılaşmanın 59. dakikasında sakatlanan Serdar Aziz oyuna devam edemezken yerine Tisserand oyuna dahil oldu.

Fenerbahçede Serdar Aziz şoku

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