Fenerbahçe'de Serdar Aziz bireysel çalışmalarını sürdürüyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.
Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdüğü aktarıldı.
Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.
Savunma oyuncusu Serdar Aziz'in takımdan ayrı bireysel çalıştığı kaydedildi.
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