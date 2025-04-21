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Fenerbahçe'de senaryo değişmedi! Uzatmada gelen gol akılları geçmişe götürdü

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#Fenerbahçe#Kayserispor#Sivasspor
Fenerbahçede senaryo değişmedi Uzatmada gelen gol akılları geçmişe götürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 21:16

Fenerbahçe, Süper Lig'de bitime 6 hafta taraftarının önünde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 5'e yükseldi. Bu sonuçla birlikte ise sarı - lacivertlilerin 90+4'de yediği gol akılları geçmiş yıllara götürdü.

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Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve büyük hayal kırıklığı yaşandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Ramazan Civelek ve Talisca'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere biterken, konuk ekip ikinci yarının başında tekrar öne geçti.

Saint Maximin ve Talisca'nın golleriyle skor avantajını yakalayan sarı - lacivertliler, 90+4. dakikada Talha Sarıarslan'ın golünü engellemeydi ve şampiyonluğu zora soktu.

5 PUAN GERİYE DÜŞTÜ

Taraftarı önünde uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Bellona Kayserispor'un 90+4. dakikada Talha Sarıaslan'la bulduğu golün ardından tribünler Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli tribünler uzatma dakikalarında "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" diyerek tempo tutarken maçın bitiş düdüğüyle birlikte takımı da protesto etti.

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Karşılaşmanın ardından stadyumda çalınan müziği de yuhalayan tribünler uzun süre "Çıkmıyoruz" ve "Ali Koç gelecek, hesap verecek" diye bağırdı.

Bu sırada bazı taraftarlar basın tribününe girerek gazetecilere tepki gösterdi. Basın tribününün solunda bulunan tribündeki bir kişi ise fenalık geçirdi. Taraftarın ilk müdahalesini bir başka taraftar yaptı.

SENARYO DEĞİŞMEDİ

Talha Sarıarslan'ın 90+4. dakikada attığı gol, akılları geçmiş yıllara götürdü. Fenerbahçe, aynı senaryoyu İsmail Kartal ve Jorge Jesus dönemlerinde de yaşamıştı.

24 Nisan 2023 Fenerbahçe, İstanbulspor ile 3-3 berabere kalırken 90+6. dakikada Eze, 22 Nisan 2024 yılında ise Sivasspor'da 90+4’te Rey Manaj, sarı - lacivertlileri şampiyonluktan etmişti.

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#Fenerbahçe#Kayserispor#Sivasspor

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