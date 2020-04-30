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Futbol
Haber Giriş: 30.04.2020 - 16:55,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Semih Özsoy için sürpriz iddia

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Fenerbahçe'de Semih Özsoy için sürpriz iddia
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Fenerbahçe için bu sezon Türk Havayolları Euroleague'de ve basketbol ligi'nde işler istenildiği gibi gitmedi. Başkan Ali Koç'un değişikliğe gitme kararı aldığı ve Fenerbahçe Beko basketbol şubesinden sorumlu yöneticiliğe Semih Özsoy'un yerine Mustafa Tankut Turnaoğlu getirdiği iddia edildi.

Fenerbahçe için bu sezon Türk Havayolları Euroleague'de ve basketbol ligi'nde işler istenildiği gibi gitmedi. Basketbol şubesini yeniden eski günlerine döndürmeyi hedefleyen Fenerbahçe Beko'da görev değişikliği oldu.

Ajansspor'un haberine göre; son yıllarda başarılarıyla sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da adından söz ettiren Fenerbahçe Beko basketbol şubesinden sorumlu yöneticiliğe Semih Özsoy'un yerine Mustafa Tankut Turnaoğlu getirildi. Gerek seçim sürecinde gerekse de bugüne kadar yönetimde adeta başkan Ali Koç'un sağ kolu olan Semih Özsoy'un basketbol şubesi sorumluluğundan alınması çok dikkat çekici bir gelişme oldu.

Obradovic ile sözleşme imzalanıyor

Turnaoğlu bundan sonra basketbol şubesinin her şeyiyle ilgilenecek.Tankut Turnaoğlu dönemi ile birlikte Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Zeljko Obradovic ile de görüşülerek yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

Fenerbahçe Beko yeni sezonda bütçeyi azaltacak ve bazı oyuncularla yollarını ayıracak. Obradovic'in isteği doğrultusunda maliyeti uygun isimler kadroya dahil edilecek.

 

Fenerbahçede Semih Özsoy için sürpriz iddia

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