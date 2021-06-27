Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den transfer açıklaması! "Kadroya 3-4 majör oyuncu katacağız"

2020-21’de 21 futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Baki "Tabii bazı transferlerde hocaya danıştık. Hocanın isteği doğrultusunda aldığımız transferler var. Ancak bu sene daha farklı bir yol izleyeceğiz. Zaten geniş kadroyu kurduk geçen sene, artık takım kuracağız. Bu sene ilk 11’de hemen fark yaratabilecek 3-4 majör oyuncu peşinde koştuğumuz için gelecek teknik direktörün yorumu çok önemli." dedi.

TAKIMIMIZIN iSKELETi BELLi

Takımın iskeletinin belli olduğunu belirten Baki, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Başkanımızla beraber görüştüğümüz adaylar var. Her adayın oynatacağı futbol ve oyuncular farklı. Ancak teknik direktör belli olduktan sonra gerekli yerlere rapora göre hemen eldeki imkanlara göre oyuncuları alıp, tekeri çabuk döndürmek istiyoruz. Geçen seneki kadar heyecanlı bir transfer dönemi olmaz ama takımın iskeleti belli." diye konuştu.

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