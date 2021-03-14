Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den sert tepki! "İki tane operasyon yapılıyor"

Fenerbahçe'nin hakkının yendiğini belirten Baki, "İki tane operasyon yapılıyor. Fenerbahçe iyidir, kötüdür o futbolseverlerin yorumu. Ama sen yediğin gol ofsaytsa saymayacaksın, golse vereceksin. Kötü de oynasak hakkımızı kimseye yedirmeyiz ve hakkımızı kimse yememeli. Bugün yediğimiz gol kesin olarak ofsayt." ifadelerini kullandı.

'GEREKENLERİ YAPACAĞIZ'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen ise "Galatasaray maçının operatörü de aynı arkadaş, Mesut'un karşıdan fotoğrafını çektiler, ayak değdi mi değmedi mi vermediler, biz dijital çalışma yaptığımızda onun da ofsayt olmadığı ortaya çıktı. Bizi aptal yerine koyamazsınız, yakalandılar. Yapıyı, içinde kimler olduğunu biliyoruz. Hawk-eye operasyonunun bir karşılığı olacak, hem burada, hem Galatasaray maçında karşımıza çıkan bu kişiyle ilgili gerekenleri yapacağız. Hem bu yapının, hem hakem camiasının silkelenmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...