Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den Aboubakar, Haji Wright, Zajc, Altay ve Valencia açıklaması!

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Selahattin Baki'nin açıklamaları şu şekilde:

Zajc, Altay ve Valencia ile masadayız, bir sorunumuz yok. Taraftarımız rahat olsun. Görüşmeler gayet olumlu gidiyor. Yakında açıklamaları yaparız. İddia edilen bazı senaryoları okudum. Bir tane oyuncumuz kendisi gelmemiş, menajerini yollamış, Avrupa'ya giderim falan demiş... Hiç böyle bir şey yaşanmadı.

"Rakip yöneticiler bizim maçlarımızı bırakıp kendi camialarının haklarını savunsunlar"

Bazı rakip yöneticiler var. Uzun süredir ortada görünmüyorlar. Kendilerini ilgilendirmeyen maçlarda bile anti Fenerbahçelilik ruhları ortaya çıkıyor ve demeç veriyorlar. Gaziantep maçımızdaki uzatma süresine takılmışlar. Daha sonra uzatmanın iki katı olması gerektiği ortaya çıktı. Türk futbolunda 'ofsaytımsı' diye bir skandal çıktı. Onda bile ağzını açmadılar. Uzatma dakikalarıyla ilgili konuşuyorlar. Kendi camialarının haklarını savunsunlar.

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"Forvet ihtiyacımız yok, Jesus'un istekleri..."

Antalyaspor cephesi, Haji Wright için açıklama mı yapmış? Bizim forvet ihtiyacımız yok. Kadro ortada. 5 tane forvetimiz var. Jesus Hocamız sadece 1 stoper ve 1 sol bek istedi. Ancak yabancı sınırı var. U21 limitine uygun birini bulursak değerlendireceğiz.

"Aboubakar için girişimimiz yok! İstersek alırız"

Aboubakar konusu gerçekten olacak iş değil. Ne bir kere konuştuk, ne nabız yokladık, ne menajerini aradık, ne yazılı, ne bir whatsapp mesajı... Hele ki Suudi Arabistan'dan birine talip olursak alırız. Oradaki kontaklarımızı biliyorsunuz. Anaokulu değil burası. 'Rakibimiz incinmesin' falan. Dikkat edeceğimiz olay şu olabilir, rakip sonuna gelir, o zaman kontak kurmayız. Suni gündem bu! Başkanımızı ve yönetimimizi aciz göstermek isteyen bir güruh var.