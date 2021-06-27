Fenerbahçe'de seçimin finali 2010-11 kupasıyla yapıldı

F.Bahçe’nin seçimli olağan genel kurulun düzenlendiği Ülker Stadı’nda, 3 Temmuz’un 10. yıl dönümünde ‘Fener Yolu’ oluşturuldu. 3 Temmuz sürecinin barkovizyonlarla anlatıldığı Fener Yolu’nun başında, 2010-11 şampiyonluğunun görüntüleri ve taraftarların “Futbolda şike kumpası” davasına karşı tepkisi ve yürüyüşlerinin bulunduğu görüntülere yer verildi. Barkovizyonlarda o dönemde yaşanan gelişmeler, kronolojik olarak gösterildi. Fener Yolu’nun sonunda yer alan çadırda ise kongre üyelerini 2010-11 sezonu şampiyonluk kupası karşıladı.

BÜYÜK iLGi GÖRDÜ

Oy kullanmak için stada gelen üyeler 3 Temmuz Kumpası’nın ve Fenerbahçe camiasının mücadelesinin anlatıldığı ‘Fener Yolu’na yoğun ilgi gösterdi. Kongre üyeleri yolun sonunda yer alan 201011 şampiyonluk kupasıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Sonuçların açıklanmasının ardından yeniden başkan seçilen Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri 3 Temmuz Fener Yolu’nu gezdi ve daha sonra sonunda 2010-2011 şampiyonluk kupamızla fotoğraf çektirdi.

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