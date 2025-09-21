×
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve Ali Koç'tan ilk açıklamalar! Böyle veda etti: 'Başkanımız etrafında kenetlenme zamanı'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#Sadettin Saran
Fenerbahçede Sadettin Saran ve Ali Koçtan ilk açıklamalar Böyle veda etti: Başkanımız etrafında kenetlenme zamanı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 21:16

Fenerbahçe'de yapılan seçim sonucunda Sadettin Saran yeni başkan seçildi. Bu sonuçla sarı-lacivertli camiada 7 yıllık Ali Koç dönemi resmen kapandı. Seçim sonrası Saran'ı tebrik eden eski başkan Ali Koç kürsüye gelerek veda konuşması yaptı. Fenerbahçe camiasının yeni başkanı Sadettin Saran da bir açıklama yaparak birlik mesajı verdi.

Fenerbahçe Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı yapıldı.

Fenerbahçe'de seçimi kazanan Sadettin Saran yeni başkan oldu! Ali Koç dönemi kapandı

Kafaya giden seçim sonucunda yeni başkan Sadettin Saran seçildi. Saran'ın yeni başkan olmasıyla sarı-lacivertli camiada 7 yıllık Ali Koç dönemi resmen kapanmış oldu.

ALİ KOÇ: BAŞKANIMIZ ETRAFINDA KENETLENME ZAMANI

Seçim resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye gelen Ali Koç, bir veda konuşması yaparak yeni başkan Sadettin Saran'ı tebrik ederek birlik mesajı verdi. Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

'Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Verecek çok mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil, dışarıda arama zamanı. Başkanımız etrafında kenetlenme zamanı.'

TEBRİK EDİP KÜRSÜNDEN İNDİ

Konuşması sonrası yeni başkan Sadettin Saran'ı sarılarak tebrik eden Ali Koç kürsüden indi.

SADETTİN SARAN'DAN İLK AÇIKLAMA: ŞAMPİYON OLANA KADAR BAYRAM YOK

Daha sonra kürsüye gelen Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ise Ali Koç'a teşekkür ederek birlik mesajı verdi ve hayalini açıkladı. Saran'ın açıklamaları şöyle; 

"Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz. Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun Fenerbahçe'deki tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik ve beraberlik içinde olsun. Bu çok önemli, son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey ile dostluğumuz daha da güçlenir. Kupayı beraber kaldırırız 3 başkan beraber. Bu benim en büyük hayalim. Bu birlik beraberliği sağlarsak düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik beraberliği sağlayalım. Vallahi bir kere seçim sonuçları, çok net bir şekilde görevimizin birlik ve beraberlik olduğunu gösteriyor. Bu kadar yakın olması en büyük göstergesi. Biz başından beri birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz diyorum. Hayalim yaşayan iki başkanla, Aziz Bey ve Ali Bey ile kupayı kaldırmak. İstiyorum ki Ali Bey'in 7 yıl, Aziz Bey'in 20 yıllık tecrübelerinden faydalanmak. Bizi arasınlar. Ben onları zaten arayacağım. Eleştirilerde bulunsunlar, ön göstersinler, yol göstersinler, yanlışlar varsa uyarsınlar. Bunu birlik ve beraberlik içinde yapalım. Son derece samimiydik. Seçim sonuçları bunu gösteriyor.

'SONUNA KADAR TEDESCO'

"Sonuna kadar Tedesco'nun arkasındayız. Bu takımı biz kurmadık demiyoruz. En iyi takım, en iyi oyuncular. Sonuna kadar arkalarında olacağız. Mazbatayı alır almaz ilk işim yanlarına gitmek olacak. Muhtemelen perşembe veya cuma günü. Basınla adil ve şeffaf olacağız. Herkese aynı mesafede olacağız. Kimsenin kombinesini, bir suç unsuru olmadıkça iptal edeceğiz. Yıkıcı eleştirileri yapıcı eleştiriye çevireceğiz, bunları da önemseyeceğiz. Bunda da kararlıyız."

 

#Fenerbahçe#Ali Koç#Sadettin Saran

