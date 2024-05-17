Fenerbahçe'de seçimi Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı kazanır? 'Mourinho hamlesine karşılık vermek zorunda'

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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarışını Şansal Büyüka, Uğur Meleke, Fırat Aydınus ve Mehmet Arslan değerlendirdi.

ŞANSAL BÜYÜKA: NERESİNDEN BAKARSANIZ BAKIN FENERBAHÇE KARLI

Aziz Yıldırım, “Adayım“ diye ortaya çıksa, futbolda altı yıllık ıskalamaya rağmen Ali Koç‘u gene çok daha şanslı görürdüm ancak Yıldırım, “Antrenörüm Jose Mourinho“ diyerek başkanlığa aday olduğunu açıklayınca Fenerbahçe camiasını büyük bir heyecan dalgasının sardığını, Yıldırım’ın seçilme şansı olarak bir ‘yüksek atlayıcı’ gibi zirveye doğru çıktığını ve delegasyon üstündeki dengeleri radikal biçimde etkilediğini düşünüyorum.

AZİZ YILDIRIM'A BÜYÜK BİR ARTI YAZILDI

Ayrıca Aziz Yıldırım’ın, “Mourinho 9 Haziran’a kadar beklemez, Ali Koç tarafı ile bizim taraf birlikte Mourinho ile konuşup anlaşsınlar, seçimi kim kazanırsa o Mourinho ile devam etsin. Bunun yanı sıra ben seçimi kaybedersem buna rağmen Mourinho’nun maliyetinin yarısını karşılayacağım” demesi kendisine çok büyük bir artı yazdı.

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1.000-1.500 OY FARK OLUR DİYORLAR

Aziz Yıldırım‘ın bu çıkışından sonra, Ali Koç çıtayı Mourinho’nun daha altında tutamaz. Sıradan transfer yapamaz. Yıldırım, “Bu işi 9 Haziran’a kadar bitirelim“ dediği için fazla kararsız kalamaz. Neresinden bakarsanız bakın bu işten Fenerbahçe kârlı çıkar. “Seçimi kim kazanır“ diyorsanız, köprünün altından daha çok sular akar. Hafta sonu oynanacak derbi maç bile bu seçimi etkiler. Ali Koç, futboldaki bunca ıskalamaya rağmen halen çok güçlü. Ancak, “Ben varken Fenerbahçe ‘yi şampiyon yapmazlar” açıklaması seçim süresi boyunca Koç‘u ciddi anlamda zora sokacaktır.“ “Tek hedefim ve parolam var; Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geliyorum“ diyen Aziz Yıldırım çok ciddi anlamda ivme kazandı. Kongre ustalarına soruyorum, “Kim kazanır” diyorum, “Arada 1.000-1.500 oy fark olur, kimin kazanacağı belli olmaz“ diyorlar.

UĞUR MELEKE: SEÇİMİ KİM KAZANIRSA KAZANSIN, BU KAVGACI DİLİN DEĞİŞMESİ ŞART

Son 30 yıldır Fenerbahçe’yi farklı isimlerle aynı mantalite yönetiyor. Sanal düşmanlar yaratan, “Ben tek siz hepiniz” gibi arkaik söylemlerin arkasına sığınan, tek adamcı, teknik direktörü ve sporcuyu değersizleştiren, saha içinden çok saha dışına odaklanan bir mantalite. Fenerbahçe’nin Türkiye’nin en büyük STK’sı olduğunu iddia edip koca çeyrek yüzyılda Aziz Yıldırım-Ali Koç dışında bir aday çıkaramaması da enteresan. Fenerbahçe’nin bu 2 isme sıkıştığı süreçte Galatasaray 6 başkan değiştirmiş. Kupa sayısında rakibini ikiye katlamış. Üstüne de bir Avrupa kupası eklemiş. Bu arada Fenerbahçe şampiyon teknik adamları Zico’yu, Ersun Yanal’ı filan itibarsızlaştırıp göndermiş. Fenerbahçe seçiminde kimin kazanacağını bilmiyorum. Umarım bir yöntem, bir üslup değişikliği olur. Umarım bu kavgacı dil değişir. Çünkü Wittgenstein’ın dediği gibi: “Dilinizi değiştirin. Zira dilinizin sınırları, dünyanızın sınırlarıdır.

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FIRAT AYDINUS: ŞU ANKİ TABLO 2018'DEKİ ROLLERİN TAM TERSİ

Şu anki tablo, Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın ilk kez karşı karşıya geldiği 2018 seçimindeki rollerin tam tersi. O zamanki kongrede Ali Koç’un aday olma sebepleri, seçimdeki tavrı, taraftar ve diğer etkenleri güç olarak arkasına alması gibi faktörlere şu an itibariyle Aziz Yıldırım sahip gibi görünüyor. O seçim epey bir oy farkıyla sonuçlanmıştı. Muhakkak 9 Haziran’daki seçime kadar Ali Koç’un da hamleleri olacak.. Ama bu seçimde kim başkanlığı kazanırsa kazansın, 2018’deki gibi öyle büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Unutulmasın ki Aziz Yıldırım’ın 1998 yılındaki ilk başkanlığı sadece bir oy farkla olmuştu. Bu denli olmasa da, 9 Haziran’da birbirine yakın bir sonuç bekliyorum.

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MEHMET ARSLAN: VİZYON AÇISINDAN YILDIRIM ÖNE GEÇTİ

Aziz Yıldırım’ın Mourinho projesi mükemmel tasarlanmış bir hamle. İçinde, “Büyük düşünce, büyük transfer, büyük vizyon” gibi tam da taraftarların özlediği, istediği Fenerbahçe’yi tanımlıyor. Bu hamleyi bertaraf edebilmesi için Ali Koç’un kongre tarihine kadar Mourinho’nun üzerine yıldız bir isim daha eklemesi gerekiyor. Vizyon açısında Aziz Yıldırım öne geçti. Üstelik Ali Koç’u, Jose Mourinho ile anlaşmaya da mahkum etti. Bu hamlelere Ali Koç yanıt veremezse favorim Aziz Yıldırım. Yanıt verdiği anda Ali Koç bir adım öne geçer. İkinci nokta ise yönetim kurulu listeleri. Başkanlar kadar yönetim kurullarının da seçimi olacak. Güçlü yönetimi oluşturan aday daha şanslı olacak. Bu kez kimse 2018’deki sonucu beklemesin.

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