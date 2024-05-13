Fenerbahçe'de seçim yaklaşıyor, Aziz Yıldırım cephesinden adaylık hamlesi

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Fenerbahçe, başkanlık seçimine giderken mevcut başkan Ali Koç adaylığını açıkladı, Sadettin Saran ise Koç lehine çekildiğini duyurdu.

Sarı lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merak konusu olurken Yıldırım'ın başkanlık döneminde birlikte çalıştığı sportif ve idari ekiplerine, "Hazır olun ve benden haber bekleyin" talimatını verdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de adaylığını açıklayan tek isim Ali Koç olurken Aziz Yıldırım cephesinden yeni bir hamle geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe kongre ve divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı.

Fenerbahçeli taraftarlar, dün oynanan Kayserispor maçında Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulunmuştu.

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Sarı lacivertlilerde seçimli genel kurulun mayıs ayı içerisinde yapılması bekleniyor.