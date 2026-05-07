Fenerbahçe'de seçim tarihi tartışması!

Fenerbahçe'de, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklanan olağanüstü seçimli genel kurulunun tarihinin değiştirilmesi gündeme geldi.

Kongrenin gerçekleştirileceği Chobani Stadı’nın, 1 Haziran’da A Milli Takımımızın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçına da ev sahipliği yapacak olması sonrası, “Stattaki hazırlıkların genel kurul tarihine yetişmesi zor. Kongrenin ertelenmesi veya 1 Haziran’dan öne çekilmesi gerekir” görüşünün ortaya atılması üzerine gözler iki başkan adayına çevrildi.

TFF STATTA KARARLI

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, konuyla ilgili olarak kurmaylarıyla görüşüp fikir alışverişinde bulunurken, henüz bir kesin karara varamadıkları belirtildi. Ancak şu ana kadar yaşanan gelişmeler, seçim tarihinin büyük olasılıkla değiştirileceğini gösteriyor. Diğer taraftan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun da Türkiye-Kuzey Makedonya maçını başka bir stada almayı kesinlikle düşünmediği öğrenildi.

