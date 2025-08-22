Fenerbahçe'de seçim için kritik gün 29 Ağustos!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de, 29 Ağustos tarihine kadar olağanüstü seçim kararının 29 Ağustos’a kadar kulübün karar defterine yazılmadığı takdirde 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak Genel Kurul Toplantısı’nda sadece mali kongre yapılabileceği belirtildi.

Tüzük gereği olağanüstü genel kurulun yapacağı ilk toplantının tarihi olan 13-14 Eylül’den 15 gün önce seçim kararının mektupla veya elektronik postayla üyelere gönderilmesi gerekiyor.

Başkan adayları da listeleri 6 Eylül’e kadar Yüksek Divan Kurulu’na teslim etmek zorunda. Bilindiği üzere Fenerbahçe, 27 Ağustos’ta Benfica ile Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçına çıkacak.