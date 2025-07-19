Fenerbahçe’de 'Schengen vizesi' krizi çıkmıştı! Abdou Aziz Fall'da müjde geldi

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Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurarak ligde ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe, Abdou Aziz Fall'ı transfer etmişti.

Essamaye FC forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall'ın transferi resmen açıklanırken Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki genç oyuncu ile sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe, Fall ile 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Ancak Fenerbahçe'nin yeni transferi Abdou Aziz Fall, 'Schengen vizesi' olmadığı için Portekiz kampına gidememişti. Schengen vizesi çıkan genç futbolcu, Fenerbahçe'nin Portekiz kampına katıldı.