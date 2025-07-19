×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe’de 'Schengen vizesi' krizi çıkmıştı! Abdou Aziz Fall'da müjde geldi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Schengen Vizesi#Abdou Aziz Fall
Fenerbahçe’de Schengen vizesi krizi çıkmıştı Abdou Aziz Fallda müjde geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 13:54

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden 18 yaşındaki Abdou Aziz Fall, Schengen vizesi nedeniyle Portekiz’deki kampa götürülememişti. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Haberin Devamı

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurarak ligde ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe, Abdou Aziz Fall'ı transfer etmişti.

Essamaye FC forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall'ın transferi resmen açıklanırken Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki genç oyuncu ile sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe, Fall ile 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Ancak Fenerbahçe'nin yeni transferi Abdou Aziz Fall, 'Schengen vizesi' olmadığı için Portekiz kampına gidememişti. Schengen vizesi çıkan genç futbolcu, Fenerbahçe'nin Portekiz kampına katıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Schengen Vizesi#Abdou Aziz Fall

BAKMADAN GEÇME!