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Fenerbahçe'de savunma hattını bekleyen kriz

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#Fenerbahçe#Afrika Kupası#Futbol
Fenerbahçede savunma hattını bekleyen kriz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 20:05

Fenerbahçe'de 3 savunma oyuncusu 34'üncü Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarından davet bekliyor. 

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Bu yıl temmuz ayında oynanması planlanan 34'üncü Afrika Uluslar Kupası ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti.

2024 Ocak ayında başlayacak turnuva için Fenerbahçe'den 3 futbolcu ülkelerinden davet bekliyor.

Fenerbahçe'de savunmacılar Nijeryalı Bright Osayi-Samuel, Mısırlı Omar Fayed ve Ganalı Alexander Djiku, Afrika Kupası'nda boy göstermek istiyor.

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Osayi-Samuel ile yeni transferler Djiku ve Fayed organizasyonda ülkelerinin milli takımlarında forma giymeleri halinde takımdan en az 4 maç uzak kalacak.

Böyle bir durumda Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Mert Müldür'ün forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 14 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasındaki fikstürü şöyle:

Gaziantep FK (D)

Samsunspor

Başakşehir (D)

MKE Ankaragücü

Antalyaspor (D)

Alanyaspor

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#Fenerbahçe#Afrika Kupası#Futbol

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