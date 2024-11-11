Fenerbahçe'de savunma alarmı! Bir şok haber daha geldi

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Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Gana Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki stoperin, sarı-lacivertli ekibin Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u 4-0 yendiği maçta yaşadığı hamstring sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün yerine dahil olan Djiku, 87. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Alexander Djiku, Gana'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Angola ve Nijer ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.

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SAVUNMADA SAKAT SAYISI 3'E ÇIKTI

Fenerbahçe'de sol bek ve sol stoper mevkilerinde oynayan Jayden Oosterwolde, geçirdiği sakatlık sonrası operasyon geçirmiş ve sezonu kapatmıştı.

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Sarı lacivertlilerde son oynanan Sivasspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Çağlar Söyüncü, müsabakanın 11. dakikasında sakatlanırken sol diz iç yan bağda gerilme (sprain) ve ödem tespit edildi.

Sivasspor mücadelesinde Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna dahil olan Alexander Djiku, 87. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı ve sarı lacivertli takımda sakat savunmacı sayısı 3 oldu.